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  3. 26 Nisan 2019 12:05

Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken aracın altında kaldı

Rusya’da 12 yaşındaki bir çocuk, çözülen ayakkabılarının bağcıklarını bağlamak için eğilince minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Rusya’nın Orsk şehrinde 12 yaşındaki Yevgeni Rodonski, okuldan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken mağazaların önünde ayakkabılarının bağcıklarının çözüldüğünü fark etti. Öğrenci bağcıklarını bağlamak için eğildiği sırada park halindeki bir minibüs...

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