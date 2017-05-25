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  3. 25 Mayıs 2017 20:15

Ayakları çapa makinesine sıkışan şahsı ekipler kurtardı

Elazığ’da ayak ve bacakları çapa makinesine sıkışan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Köpeğe işkence yapan şahıslar yakalandı
Köpeğe işkence yapan şahıslar yakalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğana, Brükselde sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğana, Brükselde sevgi gösterisi
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Arnavutköy'den çat kapı gıda denetimi
Arnavutköy'den çat kapı gıda denetimi
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Tuzla İstihdam Fuarı, iş ve kariyer fırsatlarıyla kapılarını açtı
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Yoldan geçen çifte Burada böyle yürüyemezsiniz diyerek saldırdı... O anlar kamerada
Yoldan geçen çifte Burada böyle yürüyemezsiniz diyerek saldırdı... O anlar kamerada
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Teknosa, 2023’e kadar 25 bin kadını teknoloji okur-yazarı yapacak
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