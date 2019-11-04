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  3. 04 Kasım 2019 19:00

Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan çocuklar okula gitmek için diğer yola göre 1,6 kilometre kısa olan tarla yolunu kullanıyor.

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