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Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı

Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı.

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