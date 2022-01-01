Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 10:50 Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d007d1230fef28505e1b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ? Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı 15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada BTP lideri Hüseyin Baş: ''Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil'' Yılbaşı zammı için ''sarı kuyruk'' böyle görüntülendi TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor Covid-19 testi pozitif çıkınca uçakta mahsur kaldı Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu