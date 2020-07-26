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  3. 26 Temmuz 2020 13:15

Ayasofya Camii'nde sabah namazı coşkusu

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

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Heybeliada açıklarında tekne battı
Heybeliada açıklarında tekne battı
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Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Başörtüsü takmayan genç kadına küfür edip yüzüne tükürdü
Başörtüsü takmayan genç kadına küfür edip yüzüne tükürdü
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7 aydır kayıp olan Gülistan Doku 2 gün alıkonulmuş!
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku 2 gün alıkonulmuş!
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Yolun çökme anı kamerada
Yolun çökme anı kamerada
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Ayasofya'da ilk sabah namazı! Adım atacak yer kalmadı...
Ayasofya'da ilk sabah namazı! Adım atacak yer kalmadı...
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