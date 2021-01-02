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  3. 02 Ocak 2021 19:20

Ayasofya camiindeki bu görüntüler olay oldu! Erdoğan'ı gören...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma namazı için gittiği Ayasofya’da çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca gündem oldu.

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