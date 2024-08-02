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Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu

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İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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