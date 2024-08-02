Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 15:17 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:17 İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acce49501d277d3f0e5573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında...