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Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını

Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını eda etti.

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