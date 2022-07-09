Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:40 Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını eda etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c914c60ac05c517456a623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!'' NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı Yine Joe Biden, yine bir gaf Cami imamı doktorları hedef gösterdi: ''Öldürmez misin, dövmez misin?'' Ankara'da otobüs terminalinde bomba paniği Turizm cennetinde heykeli önce tekmeledi sonra ateşe verdi