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  3. 11 Haziran 2017 14:15

Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.

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