Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 10:00 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:00 Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f506a4f87732e47903f493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit