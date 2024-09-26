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  4. Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar

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Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti.

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