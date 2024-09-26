Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti.

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