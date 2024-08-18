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Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı

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Yeşilçam’da yer aldığı filmlerle tanınan 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, Levent’te düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı

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