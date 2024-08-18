Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 16:51 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 16:51 Yeşilçam’da yer aldığı filmlerle tanınan 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, Levent’te düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c1fc7440ac63f27d0e6493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti Telefonunda görüntüler bulunan plaj tacizcisi serbest kaldı 5 yaşındaki Zayn bir rekor daha Görüntüleri Bakan Yerlikaya yayınladı: Paramotorlu teröristler böyle öldürüldü Erdoğan'la aynı kareye girmeye çalışan AK Partili isim başarısız oldu