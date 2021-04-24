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Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı üstü açık konser otobüsüyle balkonlara taşıdı.

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