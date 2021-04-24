Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 11:16 Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı üstü açık konser otobüsüyle balkonlara taşıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6083d3c6a1707d517a241343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor' Cem Yılmaz’ın başlattığı 23 Nisan etkinliği Instagram’ı salladı Seyircilerin arasından atlayıp birinci oldu Sosyal medyada kız arkadaşının fotoğrafını beğenen kişiye kurşun yağdırdı Türk Bayrağı'nı o halde görünce, durdu ve... 23 Nisan'da koltuğa oturan çocuk Bakan Koca'nın torunu muydu?