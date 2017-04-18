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  3. 18 Nisan 2017 19:20

Aydında feci kaza

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden gencin askerden hava değişimine geldiği öğrenilirken, Cumhuriyet Savcısı feci kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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