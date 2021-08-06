Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 22:40 Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını geceyi aydınlatırken, yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d903245208c0b9b406553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üç Bakan son durumu açıokladı: ''Bir ilçemiz hariç...'' Gaziantep'i toz bulutu kapladı Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma