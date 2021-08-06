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  4. Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı

Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı

Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını geceyi aydınlatırken, yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi.

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