Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 16:55 Güncelleme: 30 Aralık 2022 Cuma 16:55 Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aeedd2dcbcd321e14a29d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu TRT, sınavsız, mülakatsız binlerce personel Buz pistinde Wednesday şöleni Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi