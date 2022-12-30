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Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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