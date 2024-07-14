Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 12:26 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 Pazar 12:26 Aydın'ın Söke ilçesinde, kağıt fabrikasında çıkan yangına üçüncü gününde müdahale sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669399d112749e02ea065053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu TEM'de tanker devrildi; yol kapandı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış 50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor 2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha İzmir'de iki kişinin elektrik akımından hayatını kaybettiği anlar kamerada Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada 5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı