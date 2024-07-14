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Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün

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Aydın'ın Söke ilçesinde, kağıt fabrikasında çıkan yangına üçüncü gününde müdahale sürüyor.

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