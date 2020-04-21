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  3. 21 Nisan 2020 15:50

Aydın'dan kahreden haber! 2 kardeş feci şekilde can verdi

Aydın'ın Çine ilçesinde bağ evinde yangın meydana geldi. Evde bulunan 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

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