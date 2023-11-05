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  4. Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp

Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp

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Aydın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

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