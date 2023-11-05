Anasayfa Video Galeriler Gündem Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 09:40 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 09:40 Aydın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654738dad970bf7529147ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi