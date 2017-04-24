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  3. 24 Nisan 2017 20:20

Aydınlatma direğine çarpınca otomobilden inip kaçtı

SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazadan sonra araçtan inip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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