SON DAKİKA
14 İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI GERİ DELDİ! İŞTE O İLLERİN TAM LİSTESİ!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Ağustos 2020 13:35

Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Video Galeri
Uzmanlardan kritik ''İstanbul depremi'' uyarısı: ''Eli kulağında!''
Uzmanlardan kritik ''İstanbul depremi'' uyarısı: ''Eli kulağında!''
Video Galeri
Bodrum sahillerinde skandal görüntüler!
Bodrum sahillerinde skandal görüntüler!
Video Galeri
Doğan Cüceoğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
Doğan Cüceoğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
Video Galeri
Minibüsten indirilince yumrukla camı kırdı!
Minibüsten indirilince yumrukla camı kırdı!
Video Galeri
İmamoğlu: ''Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje''
İmamoğlu: ''Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje''
Video Galeri
İstanbul'da herkesin gözleri önünde inanılmaz hırsızlık
İstanbul'da herkesin gözleri önünde inanılmaz hırsızlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM