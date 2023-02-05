Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ayıcık'' 3 yıldır, sahibinin kendisini terk ettiği yerde bekliyor ''Ayıcık'' 3 yıldır, sahibinin kendisini terk ettiği yerde bekliyor 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:25 Trabzon'da bundan 3 yıl önce sokağa terk edilen ve mahallelinin Ayıcık adını koyduğu bu sevimli Labrador cinsi köpek 3 yıldır terk edildiği yol kenarından ayrılmıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e002a269d7a035965b7d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüleri Özdağ yayınladı: Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor Muslera'ya ne oldu ? Stadı böyle terk etti Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı Uludağ yolunda trafik oluştu, o snowboard yaparak indi Uludağ yolunda tipi sonrası yol kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı 3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi! Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor