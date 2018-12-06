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  3. 06 Aralık 2018 11:35

Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde yolda seyir halindeyken...

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