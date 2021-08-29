Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 11:45 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b49368180126e9d4412c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız'' Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı Esnafa işyeri önünde silahlı saldırı kamerada İnanılmaz hırsızlık anı kamerada... Çalıdığı şeye çok şaşıracaksınız Balıkçılar ‘Vira Bismillah' demek için gün sayıyor Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’in genç yarışmacısını konuşuyor Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı