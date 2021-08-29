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  4. Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar

Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ziyaretçileri gülümsetti.

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