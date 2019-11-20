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  3. 20 Kasım 2019 13:20

Ayıptır! Keşanlı Ali'den ne istediniz ?

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenerek şehrin düşman işgalinin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, dün açılışı gerçekleştirilen Artı Çarşı'da bulunan dikiş diken terzi ve Keşanlı Ali heykellerine zarar verildi.

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