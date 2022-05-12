Ayıyı dize getirmişti, keneye yenildi

Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene tarafından ısırılarak hastanelik oldu. Hastanede bir açıklama yapan talihsiz çiftçi "boyu ebadı küçükte olsa da ayıdan değil keneden korkuyoruz. Kene ayıdan daha kuvvetli geldi" dedi.

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