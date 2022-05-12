Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayıyı dize getirmişti, keneye yenildi Ayıyı dize getirmişti, keneye yenildi 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 09:05 Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene tarafından ısırılarak hastanelik oldu. Hastanede bir açıklama yapan talihsiz çiftçi "boyu ebadı küçükte olsa da ayıdan değil keneden korkuyoruz. Kene ayıdan daha kuvvetli geldi" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627ca3a5ef32634a5125ed03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşevi önündeki Suriyelilerle alay etti, gözaltına alındı Kaçak sığınmacı zabıta aracında Afganistan bayrağı açtı Eski MHP'li vekil: ''Sütyen yok, göbek dekoltesi var. O kıyafet kanunen suç'' Prof. Dr. İlber Ortaylı AHaber'de: ''Türkiye'nin mültecilere ihtiyacı var'' AVM'de çalışan genç kız ''telefonlu sapığa'' dersini böyle verdi! Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler! Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı