Anasayfa Video Galeriler Gündem Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 17:05 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6665b6b57da1610e880677e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi