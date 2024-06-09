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  4. Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

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