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  4. Ayla Karaca sessiz sedasız toprağa verildi

Ayla Karaca sessiz sedasız toprağa verildi

Yabancı Damat dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı.

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