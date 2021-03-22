Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayla Karaca sessiz sedasız toprağa verildi Ayla Karaca sessiz sedasız toprağa verildi 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 15:50 Yabancı Damat dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605892a5727e55317d2a8e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü Koronavirüsü bir saatte yok ediyor! Türk bilim insanları keşfetti Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için yeniden sokağa indi TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi İstanbul Barajları'ndan bir iyi haber daha! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi Koronavirüs çıktı, grip vakaları ciddi oranda azaldı