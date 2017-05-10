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  3. 10 Mayıs 2017 11:45

Aylık 3,5 milyon TL himmet parası topladıkları ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü Emniyet Yapılanmasının mali iltisaklarına ilişkin açıklama yaptı.

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