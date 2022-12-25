  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı

Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı

Güncelleme:

Bir süre önce 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'dan asgari ücretle ilgili ilginç bir çıkış geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti
İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı
Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu
Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!''
İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı
Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi
Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi
Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı