Anasayfa Video Galeriler Gündem Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:00 Güncelleme: 25 Aralık 2022 Pazar 15:00 Bir süre önce 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'dan asgari ücretle ilgili ilginç bir çıkış geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a83b5a86ea324342737683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!'' İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı