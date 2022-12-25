Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı

Bir süre önce 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'dan asgari ücretle ilgili ilginç bir çıkış geldi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a83b5a86ea324342737683" allowfullscreen></iframe>