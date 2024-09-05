AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali isteminin ilk incelemesini yaptı. AYM, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

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