  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı

AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı

Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali isteminin ilk incelemesini yaptı. AYM, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi
Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi
İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı
İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı
İETT kaptanları hayat kurtardı
İETT kaptanları hayat kurtardı
Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?''
Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?''
Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü
Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü
Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat
Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat
Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok
Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok
Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti
Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti