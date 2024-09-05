Anasayfa Video Galeriler Gündem AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:50 Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali isteminin ilk incelemesini yaptı. AYM, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d99b1bb5e012e442058a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı İETT kaptanları hayat kurtardı Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti