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  3. 20 Nisan 2017 12:20

Aynı binadan 5 saat aralıkla iki hırsızlık

Antalya’da aynı binadan 5 saat aralıkla iki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

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