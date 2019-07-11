SON DAKİKA
MAYIS AYI CARİ AÇIK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Temmuz 2019 09:25

Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu

Adana’da Çukurova Üniversitesinde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm 1.’si aynı zamanda okul...

Video Galeri
Yolcu uçağında büyük panik! Motor alev topuna döndü
Yolcu uçağında büyük panik! Motor alev topuna döndü
Video Galeri
İstanbul'da gaz maskeli operasyon!
İstanbul'da gaz maskeli operasyon!
Video Galeri
İstanbul'da peş peşe kaza ! Trafik felç oldu
İstanbul'da peş peşe kaza ! Trafik felç oldu
Video Galeri
Nevşin Mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı !
Nevşin Mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı !
Video Galeri
İstanbul’da vatandaşlar sağanak yağmura uyandı
İstanbul’da vatandaşlar sağanak yağmura uyandı
Video Galeri
DEAŞ’a haraç toplarken suçüstü yakalandı
DEAŞ’a haraç toplarken suçüstü yakalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM