Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu
11 Temmuz 2019 09:25
Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu
Adana’da Çukurova Üniversitesinde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm 1.’si aynı zamanda okul...