Anasayfa Video Galeriler Gündem Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:47 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 07:47 Kastamonu Cide'de sahilde demirli bir tekne ile yoldaki bir yolcu otobüsü aynı anda alev aldı. Şüpheli olayın altından aile için alacak/verecek kavgası çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bd884a82577a4e4d0df923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Cezaevinden izinli çıkmıştı, Ege'de yüzerek firar ederken yakalandı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu