Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı

Kastamonu Cide'de sahilde demirli bir tekne ile yoldaki bir yolcu otobüsü aynı anda alev aldı. Şüpheli olayın altından aile için alacak/verecek kavgası çıktı...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bd884a82577a4e4d0df923" allowfullscreen></iframe>