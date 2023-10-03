Anasayfa Video Galeriler Gündem Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm 03 Ekim 2023 Salı Saat: 14:35 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 14:35 Antalya’da 3 gün önce bir erkek cesedinin bulunduğu sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi daha bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651bfc870bbba9580557cf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı