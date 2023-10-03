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  4. Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm

Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm

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Antalya’da 3 gün önce bir erkek cesedinin bulunduğu sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi daha bulundu.

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