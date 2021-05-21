Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon ''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon 21 Mayıs 2021 Cuma Saat: 16:16 İzmir'in Torbalı ilçesinde kendilerini ''Ayrancılar mini Kolombiya'' olarak tanıtan çeteye düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin müzik klibi çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a7b2a7cab1b22e9602f3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza: Anne ve kızı feci şekilde can verdi Kısıtlama saatinde asker eğlencesi düzenlediler Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü Bartın'da ilk kez bir plaj mavi bayrak aldı Rize'ye göç eden 30 bin kişiye kritik uyarı Balıkesir'de fırtına yıktı geçti: 20 tekne battı