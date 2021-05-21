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''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde kendilerini ''Ayrancılar mini Kolombiya'' olarak tanıtan çeteye düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin müzik klibi çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

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