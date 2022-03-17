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  4. Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi

Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi

Son günlerde sahne kıyafetleri ve son olarak arkadaşının kucağına oturmasıyla gündeme gelen Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendi.

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