Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:50 Son günlerde sahne kıyafetleri ve son olarak arkadaşının kucağına oturmasıyla gündeme gelen Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62332e92f80cee389968a103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada Bircan Bali’den eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu! Tarkan ''Geççek'' demişti yanıt bir başka şarkıcıdan geldi: ''Geçmicek'' İstanbul’da korkutan fabrika yangını ''Suriyelileri göndermeyeceğiz'' çıkışı eleştirilen Erdoğan'dan dünyaya ''mülteci'' mesajı NatGeo Wild değil Türkiye! Sevimli canlının vahşi avı kamerada Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı Ukrayna o görüntüleri yayınladı; Rus askeri aracı böyle vuruldu