Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:05 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 22:05 Fransa'da sokakta dans eden Ayşe Arman’ın kızı Alya Dormen, sosyal medyadan gelen kötü yorumlara isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1ca708c3818298b056ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu İstanbul'da dev yangın!