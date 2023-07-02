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  4. Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar

Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar

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Fransa'da sokakta dans eden Ayşe Arman’ın kızı Alya Dormen, sosyal medyadan gelen kötü yorumlara isyan etti.

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