Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:45 Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62872af08375425ad07a3297" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı Bush'un bu açıklaması viral oldu Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı için sürpriz açıklama İmamoğlu'ndan gençlere müjde! Ücretsiz dağıtılacak! 1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar