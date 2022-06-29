Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:30 Kocaeli'nde 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra kafasına taşla vurarak katleden Afganistan uyruklu zanlının ifadesi kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bc29cc07708317bd5185c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı Canlı yayında ''Sayın Öcalan'' skandalı Sel gitti, çamuru kaldı... Yeşil Bartın çamura bulandı Tamire gönderilen kanepede öyle bir şey unuttular ki... Annesine küfür eden kişinin kapısına silahla dayandı