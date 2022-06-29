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  4. Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu

Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu

Kocaeli'nde 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra kafasına taşla vurarak katleden Afganistan uyruklu zanlının ifadesi kan dondurdu.

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