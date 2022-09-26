Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti 26 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 14:25 Gazeteci Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İranlı kadınların protestosuna saçlarını keserek destek verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63318c2969e6b60eb1493683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun 5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada! Bakan Nebati enflasyonun düşüşü için yeni tarihi verdi Zincirleme kazada şaşkına çeviren görüntü