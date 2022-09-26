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  4. Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti

Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti

Gazeteci Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İranlı kadınların protestosuna saçlarını keserek destek verdi.

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