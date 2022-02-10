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Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV’de ekranlarında Ayşenur Arslan'ın kullandığı sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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