Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 08:15 RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV’de ekranlarında Ayşenur Arslan'ın kullandığı sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62049f6599903b36472a3e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi ''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu İzmir beyaza büründü İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı