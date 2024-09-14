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  4. Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

İsrail güçleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedildi.

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