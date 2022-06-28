Anasayfa Video Galeriler Gündem Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 10:05 Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşmiş ve ortalıktan kaybolmuştu. Yıllardır ortalıkta gözükmeyen Kayacı, Dubai'de görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62baa84debd4d0016b7e08b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da milyonluk yat alev alev yanarak sulara gömüldü Canlı yayında Ümit Özdağ'ı güldüren ''mayın'' sorusu Habertürk'te canlı yayına ''zorunlu'' reklama gitmek zorunda kaldılar O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e veda Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı