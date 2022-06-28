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Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı

Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşmiş ve ortalıktan kaybolmuştu. Yıllardır ortalıkta gözükmeyen Kayacı, Dubai'de görüntülendi.

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