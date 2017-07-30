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  3. 30 Temmuz 2017 18:50

Ayvacıkta 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinden lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

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Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü
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Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
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