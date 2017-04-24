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  3. 24 Nisan 2017 16:50

Ayvacıkta göçmen faciası: 16 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında batan göçmen botunda 16 cesede ulaştı. Botta 20-25 kişi olduğu sanılıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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