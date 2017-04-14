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  3. 14 Nisan 2017 23:50

Ayvalıkta 43 göçmen Sahil Güvenlikten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 8 nolu sahil güvenlik botu tarafından yakalandı.

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