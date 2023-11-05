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  4. Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi

Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi

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Batman'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

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