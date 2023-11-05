Anasayfa Video Galeriler Gündem Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:15 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 21:15 Batman'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547dbb9ed925236d44e7823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu