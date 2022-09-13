Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman 13 Eylül 2022 Salı Saat: 17:20 Bir süredir sessizliğe gömülen Ermenistan - Azerbaycan sınırı yeniden hareketlendi. Çatışmalar yeniden başlarken Ermeni sabotajcı komandonun yakalandıktan sonraki anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632091a170152f30db3af833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar üçgeninde ihanet iddiası Hastane randevularına kota getirildi! İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu Trafikte bu sefer kadınlar birbirine girdi! Erkekler zor ayırdı Hayvansever akademisyenin hayatı kabusa döndü Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi Yolcu otobüsü alev alev yandı Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu