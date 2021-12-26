Anasayfa Video Galeriler Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 12:55 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği görüntüleri eşi sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c83c29db653b21320d5453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü ''Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı, kimlere ne sözler verildi?'' Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?''