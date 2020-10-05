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  3. 05 Ekim 2020 11:20

Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında öğrenen Azeri spiker, gözyaşlarına hakim olamadı. Spiker, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” ifadelerini kullandı.

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